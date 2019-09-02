Shakira El Dorado Dünya Turnesi’ni, beyazperdeye taşıyor

Forbes verilerine göre yılın en çok kazanan kadın şarkıcıları arasında 35 milyon dolarla 10. sırada olan Shakira, geçtiğimiz yıl çıktığı Asya, Avrupa ve Amerika’yı kapsayan El Dorado Dünya Turnesi’ni, beyazperdeye taşıyor.

Billboard’un haberine göre Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, “Bu kariyerimin en unutulmaz turnelerinden biriydi. Proje, 13 Kasım’da dünya çapında 60’tan fazla ülkede yayınlanacak” dedi.

54 ülke gezen Shakira, 11 yıl aradan sonra geldigi Türkiye'de 11 Temmuz’da konser vermişti.