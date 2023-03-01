MAHKEMEDE KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Shakira ve Gerard Pique ayrılık davası ve çocuklarının velayeti için İspanyanın Barselona kentindeki 18. Asliye ve Aile Mahkemesi'ne gelmişti. Basının görüntü almak için yoğun ilgisinin altında ayrı ayrı mahkemeye giren Pique ve Shakira, çıkışta gazetecilerin ısrarlı sorularına karşın herhangi bir açıklama yapmamıştı.
İspanyol basını, Shakira ve Gerard Pique'nin çocuklarının velayeti konusunda kasım ayı başında vardıkları anlaşmayı hakim karşısında onayladıklarını belirtmişti.
Shakira ve Gerard Pique, avukatları aracılığıyla daha önce yaptıkları açıklamada, "Çocuklarımızın esenliğini garanti eden bir anlaşma imzaladığımızı ve sadece resmi bir prosedürün parçası olarak mahkemede onaylanacağını bildirmek istiyoruz. Tek amacımız çocuklarımıza en yüksek güvenlik ve korumayı sağlamaktır. Bunun gizliliğine saygı duyulacağına güveniyoruz. Gösterilen ilgiyi takdirle karşılıyor, çocukların gerekli mahremiyetle, güvenli ve sakin bir ortamda yaşamlarına devam edebilmelerini diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.