Pique, Shakira'nın seslendirdiği ve Kupa'nın resmi şarkısı olan Waka Waka'nın klibinde yer aldı. İkili, daha sonra aşk yaşamaya başladı.

Çiftin, Sasha Piqué Mebarak ve Milan Piqué Mebarak isimlerinde iki çocuğu var.