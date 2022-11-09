12 saatlik görüşme

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Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz haziran ayında futbolcu Gerard Pique ile birlikteliğini sonlandırmıştı. Ayrılık nedeni ise Pique'nin, Shakira'yı aldatması olarak iddia edilmişti. Çiftin, anlaşma sağlamak için avukatları ile birlikte 12 saat süren bir görüşme yaptığı öğrenildi.

ÇOCUKLARIYLA MIAMI'YE TAŞINACAK Görüşmede taraflar, Shakira'nın çocuklarıyla birlikte 2023'ün başında ABD'nin Florida eyaletinin ikinci büyük kenti olan Miami'ye taşınması üzerinde anlaştı. Tarafların nafaka ya da tazminat ödeyip, ödemeyeceği ve mal paylaşımı hakkında ise bir açıklama yapılmadı. DÜNYANIN KONUŞTUĞU AYRILIK Öte yandan Shakira, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda biten ilişkisiyle ilgili konuşmuştu. "Sessiz kalmaya ve olayları sindirmeye çalıştım" diyen şarkıcı, "Bu konuyla ilgili konuşmak gerçekten çok zor" ifadelerini kullanmıştı.

"SIRADAN BİR AYRILIK DEĞİL" Futbolcu ile Sasha (7) ve Milan (9) adında iki çocuğu olan Shakira, "Tüm gözler üzerimde ve ayrılığımız sıradan bir ayrılık değil. Sadece benim için değil, çocuklarım için de çok zor bir süreç" diye konuşmuştu. Shakira, "Çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Bu benim hayattaki bir numaralı görevim. Tabii okuldaki arkadaşlarından da bir şeyler duyuyorlar. Bu onları ister istemez etkiliyor" demişti.

"MÜZİK BENİM İÇİN HAYAT KURTARICI" Şarkıcı, evliliğinde yaşanan sorunların müzik kariyerini nasıl etkilediği sorusuna, "Müzik benim için bir hayat kurtarıcı. Parçalanmış halde hissettiğim günler oldu ve bu günlerden sadece müzik ile sıyrılabildim. İşin gözümü çok korkuttuğu günler oldu. Sadece çocuklarıma sarılıp, yataktan çıkmak istemediğim günler... Ancak ayağa kalkıp klip çekimine veya stüdyoya gitmek zorundaydım" yanıtını vermişti. Fotoğraflar: AA, Reuters, AP DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM: BABASININ AYAKLARINI ÖPTÜ Eski sevgilisi Gerard Pique'nin ...

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