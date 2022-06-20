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PEŞİNİ BIRAKMIYOR... Shakira, aldatıldıktan sonra Gerard Pique için dedektif tutmuş! - Magazin haberleri

Shakira, Gerard Pique'nin peşini bırakmıyor!

Gerard Pique ile 'ihanet' iddialarının ardından yollarını ayıran Shakira'nın, ünlü futbolcunun gece hayatını gözetlemesi için dedektif tuttuğu iddia edildi. Ancak casusların Shakira'ya ihanet ettiği öne sürüldü

20.06.2022 - 13:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Geçtiğimiz haftalarda Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve 2010 yılından beri aşk yaşadığı Shakira, "ihanet" iddiasıyla yollarını ayırmıştı.

    Kolombiyalı şarkıcının, sevgilisini suçüstü yakaladığı, Pique'nin ise, "Ben masumum!" diyerek, kendisini savunduğu belirtilmişti.

  • DEDEKTİF TUTMUŞ! 

    45 yaşındaki şarkıcının, eski hayat arkadaşı Pique'yi gözetlemek için ilginç bir yola başvurduğu ileri sürüldü. Shakira'nın, Gerard Pique'nin gece hayatını takip etmesi için birkaç dedektif tuttuğu ancak casusların ünlü yıldıza ihanet ettiği iddia edildi.

  • "BİLGİ SIZDIRILDI"

    Ajansın, Pique'nin iddia edilen sadakatsizliği hakkında medyaya bilgi sızdırdığı da öne sürüldü. Shakira cephesinden geçtiğimiz günlerde resmi bir açıklamayı yayınlansa da son bilgilere göre; çift arasında normalde bir fikir birliği olmayacaktı.

    BİR ARAYA GELECEKLER

    Pique'nin kamuoyundaki imajını zedelediği için eski eşinin çevresinden rahatsız olduğu ve ikilinin aralarındaki gerilimi azaltmak için yakın zamanda bir araya geleceği konuşuluyor.

  • ÇOCUKLARININ ETKİLENMESİNİ İSTEMİYORLAR

    Yaşananlardan dolayı iki çocuğunun da etkilenmesini istemeyen Shakira'nın İspanya'dan ayrılıp, Miami'de yeni bir hayat kurmayı planladığı öğrenildi.

    Pique ise son birkaç haftadır yalnız başına küçük bir dairede yaşıyor.

  • "PİŞMANIZ"

    Shakira'nın iletişim ajansı, Gerard Pique'nin de onayını alarak, ayrılık açıklaması yayınlamıştı.

    Söz konusu paylaşımda, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

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