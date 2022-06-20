"BİLGİ SIZDIRILDI"

Ajansın, Pique'nin iddia edilen sadakatsizliği hakkında medyaya bilgi sızdırdığı da öne sürüldü. Shakira cephesinden geçtiğimiz günlerde resmi bir açıklamayı yayınlansa da son bilgilere göre; çift arasında normalde bir fikir birliği olmayacaktı.

BİR ARAYA GELECEKLER

Pique'nin kamuoyundaki imajını zedelediği için eski eşinin çevresinden rahatsız olduğu ve ikilinin aralarındaki gerilimi azaltmak için yakın zamanda bir araya geleceği konuşuluyor.