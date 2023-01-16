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Shakira bu kez Gerard Pique'nin annesini hedef aldı! Balkona cadı koydu ve... - Magazin haberleri

Shakira-Pique arasında cadı krizi

Shakira, 12 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun babası futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılmıştı. Ancak ikili arasında sular durulmuyor. Pique için yaptığı göndermeli şarkı ile gündemde olan Shakira, bu kez eski kayınvalidesinin evine bakan balkonuna büyük bir cadı figürü koydu

Giriş: 16.01.2023 - 17:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2010'dan beri aşk yaşayan Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılığı magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşmüştü. İlişkileri süresince dünyaya gelen iki çocukları bile çiftin birlikteliğini ayakta tutamadı. İspanya basınından yer alan haberlere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.

  • GÖNDERMELİ ŞARKI

    Shakira, olaylı ayrılık sonrasında eski sevgilisi Gerard Pique için göndermeli bir şarkı yapmıştı. 'Out of Your League' (Dengim Değilsin) adlı şarkı YouTube’da 24 saat içinde 63 milyon kere izlenerek, ilk 24 saatte en çok dinlenen Latin şarkısı unvanını almıştı.

  • Şarkıda Pique’nin yeni partneri olduğu iddia edilen 23 yaşındaki bir kadına gönderme yapan Shakira, "İki 22’liği cebinden çıkaracağını" söylemişti. Shakira ayrıca şarkıda Pique’nin "Vücudunu geliştirmeye çok zaman ayırdığını fakat beynin de gelişime ihtiyaç duyduğunu" ifade etmişti.

  • Bu Shakira’nın ayrılığı hakkında yazdığı ilk şarkı değildi. Üç ay önce piyasaya sürdüğü 'Monotonia' şarkısı, son eseri gibi bir intikam şarkısı değil, kalp kırıklığını anlattığı türden bir şarkıydı.

  • BALKONA CADI KOYDU

    Yaşananların ardından dünyaca ünlü şarkıcıdan bir hamle daha geldi. İspanyol gazeteci Marc Leirado Millan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Shakira'nın, Pique'nin annesinin evine bakan balkonuna bir cadı figürü yerleştirdiğini öğrendiğini söyledi.

  • Bu bilgiyi Shakira'nın bir hayranından duyduğunu belirten Millan, bunu doğrulamak için İspanya'nın Barcelona şehrindeki evin önüne gittiğini ifade etti. Gazeteci, "Balkonda gerçekten de beyaz sakallı, gerçek boyutlarda siyah bir cadı vardı" dedi.

  • Gelişmeleri takip eden gazeteci, "İşin en komik yanı, cadının iki ev arasında bir oyun haline gelmiş olması. Pique'nin annesi kızınca kaldırılıyormuş, Shakira'nın emriyle geri konuyormuş" dedi.

    Olayın duyulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Shakira'nın evinin önüne gidip cadıyı görmeye çalıştı.

    Video kaydı alan birisi, Shakira'nın evinde yüksek sesle Pique'yi iğnelediği şarkının çalındığı anları paylaştı.

  • "SIRADAN BİR AYRILIK DEĞİL"

    Öte yandan Shakira, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda biten ilişkisiyle ilgili konuşmuştu. "Sessiz kalmaya ve olayları sindirmeye çalıştım" diyen şarkıcı, "Bu konuyla ilgili konuşmak gerçekten çok zor" ifadelerini kullanmıştı.

    Futbolcu ile Sasha ve Milan adında iki çocuğu olan Shakira, "Tüm gözler üzerimde ve ayrılığımız sıradan bir ayrılık değil. Sadece benim için değil, çocuklarım için de çok zor bir süreç" diye konuşmuştu.

    Shakira, "Çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Bu benim hayattaki bir numaralı görevim. Tabii okuldaki arkadaşlarından da bir şeyler duyuyorlar. Bu onları ister istemez etkiliyor" demişti.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Splash News

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