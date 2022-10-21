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kaderin böylesi! Shakira, Barcelona'nın ve Gerard Pique'nin formasına ismini yazdırabilir - Öne çıkan haberler

Shakira, Barcelona'nın ve Gerard Pique'nin formasına ismini yazdırabilir

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Shakira, Barcelona'nın Spotify ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, Katalan ekibinin sponsoru olabilir. Barcelona'nın ilerleyen günlerde Gerard Pique'nin sansasyonel bir ayrılık yaşadığı eski hayat arkadaşı Shakira ile anlaşmaya varabileceği iddiası gündemi sarstı. İşte gelişmeler

Giriş: 21.10.2022 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünyaca ünlü Latin şarkıcı, Barcelona'nın Spotify ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, Katalan ekibinin sponsoru olabilir.

  • Goal'de yer alan habere göre; forma göğüs sponsorluğu için Spotify ile anlaşmaya varan Barcelona, dünyaca ünlü şarkıcılarla bir defaya mağsusluk forma sponsorluğu anlaşmaları yaparken, bu durum sürpriz bir gelişmeyi beraberinde getirdi.

  • El Clasico'da Real Madrid'e kaybettikleri 90 dakikada ünlü şarkıcı Drake'nin logosunu kullanan Barcelona'nın ilerleyen günlerde Gerard Pique'nin sansasyonel bir ayrılık yaşadığı eski hayat arkadaşı Shakira ile de benzer bir anlaşmaya varabileceği iddiası gündemi sarstı. 

  • 12 yıllık evliliğin ardından Temmuz ayında yollarını ayıran ikilinin iki çocuğu bululunurken, Pique'nin ayrılık sonrasında 23 yaşında Clara Chia Marti ile birlikte olması Shakira'yı bir hayli yaralamıştı.

  • Shakira hayranları gerçekleşmesi muhtemel görünen bu anlaşmayı sabırsızlıkla beklerken, ünlü şarkıcıya bu yönde adım atması için çok sayıda mesaj geldi.

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