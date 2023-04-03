Shakira, kendisine veda etmeye giden yakınlarına teker teker sarılıp onları öpücüklere boğdu. Bu arada ünlü şarkıcının gözyaşlarını tutamadığı zamanlar da oldu. Shakira, o şekilde görüntülenmek istemediği için de gözyaşlarını güneş gözlüklerini takarak saklamaya çalıştı.

ABD'nin Florida eyaletine taşınan Shakira, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı. Ünlü şarkıcı, Florida'da çocuklarına düzenli bir hayat sağlamak için yerleştiğini belirtti.