Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Shakira ağlaya ağlaya veda etti - Öne Çıkan Magazin haberleri

Shakira ağlaya ağlaya veda etti

Shakira ve Gerard Pique'nin olaylı ayrılığı ve sonrasında yaşananlar, küresel çapta magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. Shakira, ihanetin ardından İspanya'nın Barcelona kentinden iki çocuğuyla birlikte ABD'nin Florida eyaletine taşındı. Havaalanında görüntülenen ünlü şarkıcı, kendisini uğurlamaya gelen yakınlarına gözyaşlarıyla veda etti

Giriş: 03.04.2023 - 18:25 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Barcelona'nın emekli futbolcusu Gerard Pique ile 2010 - 2022 arasında aşk yaşadığı Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılığı ve sonrasında yaşananlar, küresel çapta magazin dünyasının gündeminde olmayı sürdürüyor.

    İlişkileri süresince dünyaya gelen iki çocukları bile çiftin birlikteliğini ayakta tutamadı. Shakira, kendisini özel şirkette halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Clara Chia ile aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.

  • 12 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi Shakira ile nikâh masasına oturmayan Gerard Pique'nin "Kuklasıyım" dediği yeni sevgilisi Clara Chia ile dünyaevine gireceği ortaya çıktı.

  • BARCELONA'DAN TAŞINDI

    Yaşananların ardından Shakira, çocukları Milan ve Sasha ile bir zamanlar sevdiği adamla birlikte yaşadığı İspanya'nın Barcelona kentine ve oradaki hayatına veda etti.

    Shakira, Barcelona Havaalanı'nda görüntülendi. Oradaki hayatı boyunca kendisinin yanında olan dostları, ünlü şarkıcının bu zor vedasında yalnız bırakmadı.

  • Shakira, kendisine veda etmeye giden yakınlarına teker teker sarılıp onları öpücüklere boğdu. Bu arada ünlü şarkıcının gözyaşlarını tutamadığı zamanlar da oldu. Shakira, o şekilde görüntülenmek istemediği için de gözyaşlarını güneş gözlüklerini takarak saklamaya çalıştı. 

    ABD'nin Florida eyaletine taşınan Shakira, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı. Ünlü şarkıcı, Florida'da çocuklarına düzenli bir hayat sağlamak için yerleştiğini belirtti.

  • "YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYORUZ"

    Shakira, ayrıca bu vedasının kendisi için hiç de kolay olmadığını ifade etti. Gelecekten umutlu olduğunu söyleyen şarkıcı, "Bugün, onların mutluluğu için arayışımızda yeni bir döneme başlıyoruz. Barcelona'da bir sürü dalgada benimle birlikte sörf yapanlara teşekkür ederim" dedi.

  • "DOSTLUĞUN, AŞKTAN DAHA UZUN ÖMÜRLÜ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

    Shakira, Barcelona'da yaşadığı süre içinde arkadaşlığın ve dostluğun aşktan daha uzun ömürlü olduğunu öğrendiğini satırlarına ekledi. Şarkıcı, paylaşımını "Beni cesaretlendiren gözyaşlarımı silen, bana esin veren ve büyümemi sağlayan herkese teşekkür ederim" sözleriyle sonlandırdı.

  • "BAZEN HER ŞEY HAYAL ETTİĞİMİZ GİBİ OLMAZ"

    Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Shakira, duygularını "Ama bazen her şey bizim hayal ettiğimiz gibi olmaz. Bazen koşarız ama ulaşamayız. Orada olacağımdan asla kuşkum yok" şeklinde dile getirdi. 

  • BALKONA CADI KOYMUŞTU

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda ihanetin ortaya çıkmasının ardından Shakira, Gerard Pique'nin annesinin evine bakan balkonuna bir cadı figürü yerleştirmişti. Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nın oğlunun yeni aşkını memnuniyetle karşılaması ve aldatma durumuna tepki göstermemesi nedeniyle Shakira'nın böyle bir davranışta bulunduğu İspanyol basınına yansımıştı.

  • DOLAPTAKİ REÇEL SHAKIRA'YI 'UYANDIRDI'

    Gerard Pique'nin eski sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddiası, Shakira'nın buzdolabından olan bir reçel sayesinde ortaya çıkmıştı. Çünkü reçel yemeyi sevmeyen Pique'nin evde olduğu sırada buzdolabında yenmiş reçel bulan Shakira, bu durumdan şüphelenmişti. İddiaya göre; o reçel Pique'nin sevgilisi Clara Chia için alınmıştı.

  • AŞK 'SELFIE'Sİ

    Yaşananlardan sonra Gerard Pique, yeni aşkını ilan ederek Clara Chia ile evlilik kararı aldı 

  • "BİR KADININ KENDİNİ BİR ERKEKLE TAMAMLAYABİLECEĞİNE İNANDIM"

    Yaşananların ardından konuyla ilgili konuşan Shakira, "Bir kadının, kendini bir erkekle tamamlayabileceğine inandım. Ayrıca çocukların anne ve babalarıyla birlikte aynı çatı altında olduğunu hayal ettim. Hayatta bütün düşlerinizi gerçekleştiremezsiniz ama hayat bunu da telafi edecek olanaklar sunar" demişti. Ünlü şarkıcı, sahip olduğu iki oğlunun da hayatın, yolunda gitmeyen bazı şeyler için kendisine sunduğu bir telafi olduğunu sözlerine eklemişti.

  • "KIYAFETLERİ BENİM İÇİN SEÇİYOR"

    Daha sonra Gerard Pique de Clara Chia ile birlikteliği ile ilgili ilginç itiraflarda bulunmuştu. Anlattığına göre; Pique'nin hangi kıyafeti giyeceğini bile genç sevgilisi Clara Chia seçiyor. İşte bu yüzden de Gerard Pique kendisini "bir kukla" olarak tanımlamıştı.

    Gerard Pique'ye giyim tarzını belirlemek için moda dergilerini takıp edip etmediğini sorulmuştu. İşte bu soru üzerine Pique, şakayla karışık bir açıklamada bulunmuştu.

    Gerard Pique, Clara Chia ile birlikte alışveriş için mağazaya gittiklerini söyleyip, "Gerçek şu ki; mağazaya gidiyoruz. Kıyafetleri benim için seçiyor ve satın alıyor" diye konuşmuştu.

    Fotoğraflar: AA, AP, Reuters, Splash News

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.