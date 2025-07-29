Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ilk maçta Shakhtar Donetsk’e 4-2 yenilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda ikinci randevuya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında yazdığı tecrübeyi bu kez rövanşa yansıtmak istiyor. Temsilcimiz, rövanş maçında tur biletini kapmak için Krakow’da sahaya mutlak zafer hedefiyle çıkacak. Peki, Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte ayrıntılar...