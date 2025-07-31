Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Dev mücadele HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor.

DEV HEYECAN HT SPOR'DA! Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş arasındaki tur mücadelesinin heyecanı bir kez daha HT Spor'da yaşanacak. Zorlu karşılaşma HT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Taraftarlar, "HT Spor Canlı İzle - HT Spor TV Frekans Bilgileri - HT Spor TV Canlı Yayın Linki" anahtar kelimelerini aratıyor. İşte HT Spor'un frekans bilgileri... HT SPOR CANLI İZLE (FREKANS BİLGİLERİ) Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri REKLAM HT SPOR CANLI Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam Frekans: 11837 Vertical (Dikey) Sembol Oranı: 30000 HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar: Türksat 4A 11837 V 30000 2/3 Digitürk: 75. Kanal D-Smart: 79. Kanal Tivibu: 87. Kanal Kablo TV: 227. Kanal TV+ : 73. Kanal