UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor, Shakhtar Donetsk ile Basel karşı karşıya geliyor.

SHAKHTAR DONETSK: 3 - BASEL: 0 (2' Junior Moraes, 22' Taison, 75' Alan Patrick pen.)

(İkinci yarı oynanıyor...)

SHAKHTAR DONETSK: Pyatov, Dodô, Kryvtsov, Bondar, Matviyenko, Antônio, Stepanenko, Marlos, Alan, Taison, Moraes

BASEL: Nikolić, Widmer, Alderete, Van Der Werff, Petretta, Xhaka, Campo, Frei, Stocker, Pululu, Cabral