Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri olan '12. Gece'den bir bölüm Neslihan Yeldan, İpek Türktan Kaynak ve Gökçen Gökçebağ, İş Sanat Okuma Tiyatrosu için seslendirdi.

İş Sanat Okuma Tiyatrosu William Shakespeare’in “12. Gece” eserinden bir bölümle edebiyatseverlerle buluşturdu. Ünlü oyuncular Neslihan Yeldan, İpek Türktan Kaynak ve Gökçen Gökçebağ, Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri olan 12. Gece'den bir bölümü seslendirdi.

Bir gemi kazasından sonra, birbirlerini öldü sanıp ayrı düşen ikiz kardeşler Viola ve Sebastian’ın hikâyesini konu alan eseri İş Sanat’ın sosyal medya hesapları ve internet sitesinden ücretsiz izleyebilirsiniz.

İŞ SANAT'TA KASIM AYI PROGRAMI

29 Kasım 2020 saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Alaaddin”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu