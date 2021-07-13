Shakespeare'in oyunları tek perdede

Tiyatro Ak'la Kara tarafından William Shakespeare'in bütün oyunlarında esinlenerek yazılan 'Döktür Bi Şekspir' oyunu uzun bir aradan sonra 26 Temmuz Pazartesi günü Göztepe Özgürlük Parkı'nda seyirciyle buluşuyor. Saat 21de başlayacak oyunun kadrosunda Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu ve Fatih Gülnar yer alacak.

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