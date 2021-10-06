Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1 milyon 190 bin borçlu, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu.
Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren ve 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun kapsamında başvurular 30 Eylül itibarıyla sona erdi.
Borçlu kişi ve kurumların kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak için yaptığı başvurularla önemli miktarda borç yapılandırıldı.
SGK'ye, 1 milyon 190 bin borçlu, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. Bazı borçlular, peşin ödemenin sağladığı avantajlardan yararlandı. Yapılandırma kapsamında bugüne kadar 1,6 milyar lira tahsilat yapıldı.
BAĞ-KUR'LULARIN YAPILANDIRMA FIRSATI 1 KASIM'A KADAR SÜRÜYOR
Öte yandan, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının ihya borçlarını yapılandırma imkanı, 1 Kasım 2021'e kadar devam ediyor.
Ayrıca, şimdiye kadar hiç gelir testi yaptırmamış ve ödeme gücü olmayan kişiler de 30 Kasım'a kadar gelir testi için başvuru yapabilecek. Bu kişilerin gelir testi sonucunda ödeme gücü olmadığı ortaya çıkarsa borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.
TAKSİTLER ÖDENMEZSE YAPILANDIRMA BOZULACAK
Borçlular, yapılandırma kapsamında ilk taksit ödemelerini 30 Kasım'a kadar yapabilecek.
Yapılandırmada ilk iki taksit süresinde ödenmezse yapılandırma bozulacak ve getirdiği avantajlar kaybedilecek.
İkinci taksitin son ödeme süresi ise 31 Aralık 2021'de bitecek.
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