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        Haberler Gündem SGK personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 KPSS 2023/6 SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

        Gözler SGK personel alımı başvuru sonuçlarında! 2023 SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        SGK personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunda istihdam edilmek üzere toplamda 1.392 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. KPSS 2023/6 tercih işlemleri 5 ile 11 Ekim günleri arasında gerçekleştirildi. KPSS 2023/6 puan üstünlüğüne göre belirlenecek olan sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte KPSS 2023/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 10:39 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:39
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        • 1

          SGK personel alımı başvuru sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde görevlendirilmek üzere bin 392 sözleşmeli personel alımı yapacak. 5 -11 Ekim tarihleri arasında alınan KPSS 2023/6 tercihlerinin ardından "KPSS 2023/6 SGK personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 SGK personel alımı 2023/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

        • 2

          SGK TOPLAMDA 1392 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

          Sosyal Güvenlik Kurumu (GSK) bünyesinde çalışacak 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplamda 1392 personel alımı yapılacak.

        • 3

          KPSS-2023/6 TERCİHLERİ SONA ERDİ

          Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

        • 4

          SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          SGK personel alımı tercih sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi fakat tahminlere göre Ekim ayı içerisinde ÖSYM tarafından sonuçlar ilan edilecek.

        • 5

          SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda verilecek.

          Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Sosyal Güvenlik Kurumuna postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinden öğrenecek.

          KPSS-2023/6 SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 6

          SGK PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

          Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında

          1.231 büro personeli,

          130 destek personeli,

          27 koruma güvenlik görevlisi,

          4 teknisyen olmak üzere toplam 1.392 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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