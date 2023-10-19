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        Haberler Gündem SGK personel alımı başvuru sonuçları 2023 | ÖSYM ile KPSS 2023/6 SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        SGK personel alımı sonuçları bekleniyor! 2023 SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        SGK personel alımı sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde görevlendirilmek üzere toplamda 1392 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Adaylar tercih işlemlerini KPSS 2023/6 tercih kılavuzuna göre 5-11 Ekim günleri arasında gerçekleştirdi. İşte 2023 SGK personel alımı ÖSYM tercih sonuçları ekranına dair merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 15:51 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:51
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        • 1

          SGK'da istihdam edilmek üzere toplamda 1.392 sözleşmeli personel alımı yapılacak. SGK personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda görev almak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. KPSS 2023/6 puanı ile adayların tercih işlemleri 5-11 Ekim günleri arasında gerçekleştirildi. SGK personel alımı tercih sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. İşte ÖSYM ile KPSS 2023/6 SGK personel alımı tercih sonuçlarında son durum...

        • 2

          SGK TOPLAMDA 1392 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

          Sosyal Güvenlik Kurumu (GSK) bünyesinde çalışacak 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplamda 1392 personel alımı yapılacak.

        • 3

          KPSS-2023/6 TERCİHLERİ SONA ERDİ

          Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

        • 4

          SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          SGK personel alımı tercih sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi fakat tahminlere göre Ekim ayı içerisinde ÖSYM tarafından sonuçlar ilan edilecek.

        • 5

          SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda verilecek.

          Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Sosyal Güvenlik Kurumuna postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinden öğrenecek.

          KPSS-2023/6 SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 6

          SGK PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

          Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında

          1.231 büro personeli,

          130 destek personeli,

          27 koruma güvenlik görevlisi,

          4 teknisyen olmak üzere toplam 1.392 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

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