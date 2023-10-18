Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2023 KPSS 2023/6 SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak?

        Gözler SGK personel alımı başvuru sonuçlarında! 2023 SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        SGK personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunda istihdam edilmek üzere toplamda 1.392 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. KPSS 2023/6 tercih işlemleri 5 ile 11 Ekim günleri arasında gerçekleştirildi. KPSS 2023/6 puan üstünlüğüne göre belirlenecek olan sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte KPSS 2023/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 10:27 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          SGK personel alımı başvuru sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde görevlendirilmek üzere bin 392 sözleşmeli personel alımı yapacak. 5 -11 Ekim tarihleri arasında alınan KPSS 2023/6 tercihlerinin ardından "KPSS 2023/6 SGK personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 SGK personel alımı 2023/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

        • 2

          SGK TOPLAMDA 1392 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

          Sosyal Güvenlik Kurumu (GSK) bünyesinde çalışacak 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplamda 1392 personel alımı yapılacak.

        • 3

          KPSS-2023/6 TERCİHLERİ SONA ERDİ

          Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

        • 4

          SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          SGK personel alımı tercih sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi fakat tahminlere göre Ekim ayı içerisinde ÖSYM tarafından sonuçlar ilan edilecek.

        • 5

          SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda verilecek.

          Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Sosyal Güvenlik Kurumuna postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinden öğrenecek.

          KPSS-2023/6 SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 6

          SGK PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

          Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında

          1.231 büro personeli,

          130 destek personeli,

          27 koruma güvenlik görevlisi,

          4 teknisyen olmak üzere toplam 1.392 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Pentagon'dan Gazze'deki saldırıya ilişkin açıklama
        Pentagon'dan Gazze'deki saldırıya ilişkin açıklama
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Adana'da şoke eden olay! 2 kadın ve 1 çocuk 17 daireyi soydu!
        Adana'da şoke eden olay! 2 kadın ve 1 çocuk 17 daireyi soydu!
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        "Benim köpeğim daha iyi" kavgası! Komşusunu vurdu!
        "Benim köpeğim daha iyi" kavgası! Komşusunu vurdu!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Habertürk Anasayfa