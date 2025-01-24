Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.104,85 %-0,08
        DOLAR 35,6787 %0,08
        EURO 37,4754 %0,81
        GRAM ALTIN 3.179,71 %0,78
        FAİZ 38,22 %-0,83
        GÜMÜŞ GRAM 35,19 %0,72
        BITCOIN 106.220,00 %3,00
        GBP/TRY 44,5725 %0,99
        EUR/USD 1,0496 %0,78
        BRENT 78,47 %0,23
        ÇEYREK ALTIN 5.198,82 %0,78
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SGK'dan dul maaşı açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        SGK'dan dul maaşı açıklaması

        Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan dul maaşı ile ilgili yapılan açıklamada, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi; SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 20:24 Güncelleme: 24.01.2025 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        SGK'dan dul maaşı açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi; SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, 4/a (SSK) statüsünde olan kişilerde, vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 900 prim günü (borçlanmalarla 1800 gün) varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği kaydedildi. 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde olan kişiler için ise vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği ifade edildi.

        Aylık bağlanma oranının ise; çalışan, kendi aylığını alan ve aylık bağlanmış çocuğu olan dul eşte yüzde 50, çalışmayan, kendi aylığını almayan veya aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşte yüzde 75 olduğu belirtildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk Anasayfa