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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler SGK'dan annelere 325 euro ödeme! SGK anne ve bakıcı ödemeleri ne kadar, şartları neler, kimler alabilir, başvuru tarihi nedir? - Merak Edilenler Haberleri

        SGK annelere 12 ay boyunca 325 euro ödeme yapacak!

        SGK, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazı için çalışmalara başladı. ABD tarafından desteklenen projede çalışan annelere ayda 325 euro destek verilecek. İşte, SGK 325 euro'luk destek ve tüm şartları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 07:33 Güncelleme: 15.04.2024 - 07:33
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        • 1

          SGK, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazını hayata geçirmek için çalışmalarını tamamlandı. ABD'nin finansman desteği verdiği projede 0-36 ay arasında çocuğu olan ve bu nedenle iş hayatından uzaklaşma riski bulunan annelerin desteklenmesi amaçlanıyor. İşte, detaylar...

        • 2

          SGK'NIN 325 EURO'LUK DESTEĞİNİN AMACI NEDİR?

          ABD'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.

        • 3

          325 EURO'LUK DESTEK KİMLERE VERİLECEK?

          Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 avro destek verilecek.

          Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikinin de hedeflendiği projeden, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadın faydalanacak.

        • 4

          SGK ANNE VE BAKICI DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

        • 5

          "ANNE VE BAKICILARI DESTEKLİYORUZ"

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projeye dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıtlı istihdama büyük önem verdiklerini ve kayıt dışı istihdamla mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi ve şunları kaydetti:

          SGK'nin uygulayıcısı olduğu, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi de bunlardan birisi. Toplam bütçesi 15,3 milyon avro olan projeyle üç büyük ilimizde, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro destek sağlanacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik edilecek. Bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş olacağız.

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