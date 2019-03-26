Kredi çekmek, teşviklerden yararlanabilmek, ihaleye girmek gibi birçok farklı nedenle istenen " SGK Borcu Yoktur" yazısı artık internet üzerinden kolaylıkla temin edilebiliyor. Türkiye’de birçok uygulamanın artık dijital ortamda gerçekleştirilebilmesiyle "SGK Borcu Yoktur" yazısını almak için de internetten yararlanılabiliyor. Ancak "SGK Borcu Yoktur" yazısı alabilmek için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmekte.

SGK BORCU YOKTUR BELGESİ ALMA İŞLEMİ

“SGK Borcu Yoktur” yazısı bundan önce doğrudan kuruma gitmek suretiyle alınabiliyordu. Bunun için işverenlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı Sigorta Müdürlüklerine gitmeleri ve belgeyi talep etmeleri gerekiyordu. Ancak bu uygulamanın oldukça zaman alması ve bazı sıkıntıları da beraberinde getirmesi nedeniyle, “Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından İşverenlere Borcu Yoktur Belgelerinin İnternet Ortamında Verilmesi” konulu tebliğ ile bu belgenin internet ortamında alınabilmesinin yolu açıldı. Böylece işverenler ihtiyaç duydukları anda bu belgeleri kolayca temin etme fırsatını bulmuş oldu.

Peki “SGK Borcu Yoktur” yazısı internetten nasıl alınır?

SGK BİRİMLERİNE BAŞVURU

Öncelikle internet ortamında bu belgeyi alabilmek için SGK’nın ilgili birimine başvuru yapılması gerekiyor. İşyerinin bir kullanıcı tanımlanması için işverenlerin Gerçek Kişi İşverenler, Tüzel Kişi İşverenler ve Adi Ortaklıklar olarak başvuru yapması gerekiyor. Bu başvurular “e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi” ve “e-Borcu Yoktur Başvuru Formları” doldurularak yapılır ve doldurulan belgeler SGK’ya teslim edilir.

Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) internet sitesi olan “e.sgk.gov.tr/wps/portal/anasayfa” linkini tıklayın. Burada en üstte yer alan bölümden “İşveren”e tıklayın. Açılan sayfanın alt kısmında yapabileceğiniz işlemleri göreceksiniz. Burada “e-Borcu Yoktur Uygulaması (4a) butonunu göreceksiniz, butona tıklayın. Ardından açılan sayfanın sağ tarafında “Uygulamaya Giriş” bölümüne tıklayın. Böylece uygulamaya ulaşırsınız. Burada “Kullanıcı Adı, Sistem Şifresi ve İşyeri Şifresi” bilgilerinizi girin ve “Güvenlik Anahtarı”nda yazan kodu doğrulama alanına girip, “Giriş” butonuna tıklayın. Artık "SGK Borcu Yoktur" belgenizi alabilirsiniz.

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