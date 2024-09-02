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        Haberler Bilgi Gündem SGK bilişim personeli ve Diyanet İşleri müfettiş yardımcısı alımı detayları, başvuru tarihleri ve şartları

        SGK ve Diyanet toplamda 80 personel alıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 70 sözleşmeli bilişim personeli; Diyanet İşleri ise 10 müfettiş yardımcısı alıyor. Başvuruların çevrim içi alındığı iş ilanlarında; adaylardan KPSS gibi farklı şartlar aranıyor. İşte, SGK ve Diyanet İşleri personel alımı detayları, başvuru tarihleri ve şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 10:04 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:04
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        • 1

          SGK 70 sözleşmeli bilişim personeli, Diyanet İşleri ise 10 müfettiş yardımcısı alıyor. İlgilenen adayların çevrim içi başvurularını belirtilen tarihlerde tamamlaması gerek. Ayrıca Diyanet, başvuruya ek olarak yazılı ve sözlü olmak üzer iki aşamalı bir sınav düzenliyor. İşte, SGK ve Diyanet İşleri personel alımı detayları, başvuru tarihleri ve şartları...

        • 2

          SGK 70 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

          SGK, bilgisayar, elektronik ve yazılım mühendisliği gibi birçok kadroda toplamda 70 sözleşmeli bilişim personeli alıyor.

        • 3

          SGK 70 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ

          Adaylar; KPSSP3 ve YDS puan ortalaması ile sözlü sınavdan alınan nota göre seçilecek. Başvurular 2 Eylül ile 16 Eylül 2024 tarihleri arasında 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' adresi üzerinden yapılacak.

        • 4

          DİYANET İŞLERİ 10 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIYOR

          Diyanet İşleri, merkez teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 10 müfettiş yardımcısı alıyor.

        • 5

          DİYANET İŞLERİ 10 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIM ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ

          İlgilenen adayların 23 Eylül ile 4 Ekim 2024 tarihleri arasında 'https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav' üzerinden başvurması gerekiyor.

          Adaylar 13 Ekim tarihinde, saat 10.00'da Ankara'da yapılacak olan yazılı ve sözlü sınava girecek.

        • 6

          Yazılı sınav konuları;

          - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

          - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın diğer mevzuatı.

          - Devlet Memurları Kanunu.

          - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

          - 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

          - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu.

          - Türkçe kompozisyon.

          - Arapça

          Sözlü sınav konuları;

          - Kur’an-ı Kerim tilaveti ve anlamı,

          - Tefsir,

          - Hadis,

          - Akaid,

          - Fıkıh,

          - Siyer-i Nebi,

          - Türk-İslam Tarihi,

          - Genel Kültür,

          - Yazılı sınav konuları.

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