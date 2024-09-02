SGK 70 sözleşmeli bilişim personeli, Diyanet İşleri ise 10 müfettiş yardımcısı alıyor. İlgilenen adayların çevrim içi başvurularını belirtilen tarihlerde tamamlaması gerek. Ayrıca Diyanet, başvuruya ek olarak yazılı ve sözlü olmak üzer iki aşamalı bir sınav düzenliyor. İşte, SGK ve Diyanet İşleri personel alımı detayları, başvuru tarihleri ve şartları...