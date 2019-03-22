Bu sezon Avrupa futbolunda üstün performanslarıyla takımlarının hücum hattına büyük katkı sağlayan orta saha oyuncuları, taraftarlarını mutlu ediyor.

Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen söz konusu oyuncular, attıkları gollerle kulüplerinin bu sezonki başarısında önemli rol üstlenirken, yaz transfer sezonunun şimdiden en popüler isimleri arasında yer alıyor.

AJAX'I "ALTIN ÜÇLÜSÜ" TAŞIYOR

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Real Madrid'i eleyerek çeyrek finale yükselen ve ligde de zirve mücadelesini sürdüren Ajax'ta Dusan Tadic, Hakim Ziyech ve Donny van de Beek, üstün performanslarıyla sporseverlerin beğenisini kazanıyor.

Hollanda temsilcisinin sezon başında Southampton'tan kadrosuna kattığı Sırp sol açık Tadic, kariyerinin altın çağını yaşıyor. Ligde 19, Şampiyonlar Ligi'nde 6, aynı organizasyonun elemelerinde 3 kez ağları sarsarak takımının hücum yolundaki en önemli silahı olan 30 yaşındaki futbolcu, milli takımda ise 61 maçta 14 kez ağları sarstı.

Ajax'ın Twente'den 2016 yılında kadrosuna kattığı sağ kanatta görev alan Faslı oyuncu Hakim Ziyech de son yıllardaki istikrarlı performansını bu sezon daha da yükseltti. 37 karşılaşmada 18 gole imza atan 26 yaşındaki futbolcu, Fas Milli Takımı'nın da en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Kulübün altyapısından çıkan henüz 21 yaşındaki Donny van de Beek de geleceğin önemli yetenekleri arasında gösteriliyor. Bu sezon 12 kez fileleri havalandırarak takımına katkı sağlayan orta saha oyuncusu, birçok önemli kulübün transfer listesinde yer alıyor.

REUS ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) şampiyonluk yarışının önemli adaylarından Borussia Dortmund'da ise Marco Reus sevinci yaşanıyor.

Alman kulübünde 2012'den bu yana forma giymesine rağmen yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle tam performansına ulaşamayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ise takımının başarısında başrolü oynuyor.

Borussia Dortmund'da bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta 19 golle oynayan Reus, yüksek performansı dolayısıyla Almanya Milli Takımı'nda da yeniden görev almaya başladı.

Bundesliga'da bu sezon büyük çıkış yakalayan diğer orta saha oyuncusu ise Kai Havertz oldu. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen altyapısından yetiştiği Bayer Leverkusen'de 3 sezondur düzenli olarak forma giyen Alman oyuncu, bu sezon 13 kez ağları havalandırarak skora katkı verdi.

Avrupa'nın en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen ve milli takımda da görev almaya başlayan Havertz'e, Alman internet sitesi Transfermakt'a göre 65 milyon avro değer biçiliyor.

POGBA, SOLSKJAER İLE YENİDEN DOĞDU

İngiltere Premier Lig'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından ikinci yarıda takımı çalıştırmaya başlayan Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde büyük çıkışa geçen Manchester United'da Fransız yıldız Paul Pogba'nın performansı, alkış topluyor.

Norveçli teknik adamın gelişinin ardından performansını büyük ölçüde artıran 26 yaşındaki çift yönlü orta saha oyuncusu, bu sezon attığı 14 golle ligin kendi bölgesindeki en verimli oyuncusu konumuna geldi.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un Everton'da takım arkadaşı İzlandalı "10 numara" Gylfi Sigurdsson ise bu sezon 13 kez fileleri havalandırarak kariyerinde çıkışa geçerken, sezonun başarılı takımlarından Tottenham'ın en istikrarlı isimleri arasında yer alan Danimarkalı Christian Eriksen ise 7 golle ligin öne çıkan diğer orta saha oyuncusu durumunda bulunuyor.

LA LİGA'DA SARABİA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ise Sevilla'da forma giyen İspanyol oyuncu Pablo Sarabia, bu sezonki performansıyla öne çıkıyor.

Real Madrid'in altyapısında yetişen ve hücuma yönelik orta saha pozisyonunda görev alan 26 yaşındaki futbolcu, takımıyla bu sezon tüm kulvarlarda 20 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Sevilla'nın 2016 yılında Getafe'den 1 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Sarabia, güncel piyasa değerini 40 milyon avroya kadar yükseltti.

VİSCA BU SEZON TUTULAMIYOR

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir'de ise Bosna Hersekli kanat oyuncusu Edin Visca, adından sıkça söz ettiriyor.

İstanbul temsilcisinde 2011 yılından bu yana forma giyen ve istikrarlı performansını her sezon daha da yukarıya çeken 29 yaşındaki Visca, bu sezon ligde forma giydiği 26 karşılaşmada 10 golle takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı.

Ülke milli takımının da vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Visca, Ziraat Türkiye Kupası'nda da ağları 1 kez sarstı.

PORTEKİZ'DE FERNANDES VE PİZZİ TAKIMLARINI SIRTLIYOR

Kariyerinin ilk yıllarında İtalya takımları Novara, Udinese ve Sampdoria'da forma giymesine rağmen kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Portekizli hücuma dönük orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, 2017'de transfer olduğu Sporting Lizbon'da ise büyük çıkışa geçti.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 16 golle iyi bir dönem geçiren 24 yaşındaki Fernandes, bu sezon ise istatistiklerini daha da geliştirerek 24 kez ağları sarstı.

Portekiz Premier Ligi'nin öne çıkan diğer orta saha oyuncusu ise Pizzi oldu. Sağ kanatta görev alan 29 yaşındaki Pizzi, bu sezon 44 maçta 10 gollük performansıyla takımı Benfica'nın ligde zirvede yer almasında pay sahibi oldu.