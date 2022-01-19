Sezin Akbaşoğulları 'Üç Kuruş'ta!

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Ay Yapım'ın Pazartesi akşamları Show TV'de izleyiciye seyir zevki yüksek dakikalar sunan dizisi 'Üç Kuruş'un ekibine Sezin Akbaşoğulları dahil oldu. Kariyeri boyunca televizyon ekranlarında, beyazperdede ve tiyatro sahnesinde birçok farklı karaktere hayat veren başarılı oyuncu, şimdi de sürpriz bir karakterle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Efe'nin (Ekin Koç) beraber verdiği mücadelede kilit bir role hayat verecek oyuncu, gücü ve zekasıyla da çok konuşulacak. İkilinin hikayeye dahil olan bu dişli karakter karşısında ne yapacağı ise şimdiden merak uyandırıyor.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Kadir Çermik, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Ay Yapım imzalı 'Üç Kuruş' her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!