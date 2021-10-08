Müzik dünyasına 'Psikolojin Bozuk' ile giriş yaptı

HABERTURK.COM

Sezin Aday'ın söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Arda Uyar ve Umut Özgür Başkapan'a ait olan ilk single'ı "Psikolojin Bozuk" ile müzik dünyasına adımını atmanın heyecanını yaşıyor.

Kayıt, mix ve mastering'i Arda Uyar tarafından yapılan parçanın kapak görseli ise Ataman Dervişoğlu'na ait. Şarkının klibi Yekta Gök yönetmenliğinde çekildi, kurgu ve montajı ise Kerem Dalkıran tarafından yapıldı.

"Psikolojin Bozuk", bugün tüm platformlarda yerini aldı.