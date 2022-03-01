HABERTURK.COM / AA

Wels Savcılığı Basın Biriminden Barbara Rumplmayr, mahkemenin davaya ilişkin aldığı kararı AA muhabiriyle paylaştı.

Açıklamada "Wels Bölge Mahkemesi, ABD’nin Viyana Büyükelçiliğinin ileri sürdüğü, elektronik veri akışı, görsel ya da işitsel araçları kullanmak suretiyle dolandırıcılık ve mahkeme sürecini yanıltmaya ilişkin suçlamalardan ötürü yaptığı iade başvurusu geçerli bulundu. Kara para aklamaya yönelik komplo kurma ve mahkeme sürecini manipüle etme suçlamalarına yönelik yapmış olduğu iade başvurusu ise geçersiz bulundu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Korkmaz’ın avukatlarının söz konusu karara itiraz edebileceği ve konuyu üst mahkemeye taşıyabilecekleri belirtildi.

ABD'NİN İADE TALEBİ KABUL EDİLDİ

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "Beklemekte olduğumuz gibi mahkeme ABD’nin iade talebine yönelik iade edilebileceği kararını verdi. Bu karara itiraz edildiği takdirde süreç uzayabilir. Ancak son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek." dedi.

Korkmaz’ın avukatı Murat Volkan Dülger gelişmeleri sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’ ye iadesine iliskin Avusturya’nın Wells kentinde devam eden iade yargılamasında Wells yerel mahkemesi kararını verdi. ABD Savcıları geçtiğimiz yıl 19 Haziran’da uluslararası yakalama kararı ile Sezgin Baran Korkmaz’ın tutuklanıp, ABD’ye iadesini talep etmişti. Utah Eyaleti Federal Savcılığının iade talebinin dayanağı olan iddianamede 3 farklı suçlama bulunmakta idi. Bu suçlamalar Kara Para aklama, yanıltıcı beyan vermek suretiyle soruşturmayı karartma/engelleme ve ABD’ 2018 yılından bu yana tutuklu olan Jacob Ortell Kingstonu yanıltmak suretiyle kendisinden para almak olarak belirlenmişti. Avusturya Wells mahkemesi Kararında ABD savcılarının iddianamesini ve iade taleplerini Kara para aklamak yönünden yetersiz buldu ve Sezgin Baran Korkmaz’ın Kara Para Aklama iddiası kapsamında ABD’ ye iade edilmesini red etti.

KORKMAZ'IN KARARI İSTİNAF ETME HAKKI BULUNUYOR

Mahkemenin bu konuda ki red kararı ABD gerçekleştirilen vergi usulsüzlüğü suçunun yapıldığını Sezgin Baran Korkmaz’ın bildiğine dair ABD’ Li savcıların herhangi bir delillerinin olmamasına dayanıyor. Diğer yandan aynı mahkeme Sezgin Baran Korkmaz’ın soruşturmayı engelleme ve Jacob Ortell Kingstonu yanıltmak suçlamalarından yargılanmak üzere ABD’ ye iade edilmesine karar verdi. Avusturya’ da ABD’ nin talebi üzerine iade yargılamasını başlatan Wells savcılığının ve Sezgin Baran Korkmaz'ın bu kararı İstinaf ederek Bölge İstinaf Mahkemesine taşıma hakkı bulunuyor.

AVUSTURYA'DAKİ HUKUKİ SÜREÇ

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 17 Mayıs'ta Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişiyle, bu kişilerle bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında Amerika'dan haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında, mahkeme, Korkmaz'ın yokluğunda tutuklanmasına hükmetmişti.

Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bir kasabada emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

Önce başkent Viyana'ya getirilen Korkmaz daha sonra yakalandığı Wels'e gönderilmiş, burada 5 Temmuz 2020'de yapılan duruşmada tutukluluk halinin sürmesine hükmedilmişti.

Korkmaz'ın davasının görüldüğü Wels Mahkemesi, Ağustos 2021'de Türkiye'nin iade talebini kabul etmişti.