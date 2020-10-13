SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında yürütülen dava ve Twitter paylaşımları sebebiyle konuşuluyor. Peki Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz nereli? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında?

Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

ezgin Baran Korkmaz, SBK Holding'in kurucusudur. Aslen Karslıdır. SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Relief International ve EastWest Institue'de yönetim kurulu üyesidir. Pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren firmasıyla tanınan Sezgin Baran Korkmaz'ın dünya çapında beş binden fazla çalışanı bulunmaktadır.

Merkezi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney ve Güneydoğu Asya, ABD ve Belize'de finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji, lojistik gibi farklı alanlarda yatırımlar yapmakta ve faaliyette bulunmaktadır.