Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerBiyografiSezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz nereli? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında?

Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz nereli?

Sezgin Baran Korkmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü kara para aklama iddialarına dair soruşturma ile gündeme oturdu. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz nereli? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında?

13.10.2020 - 13:09 | Güncelleme: ABONE OL
Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz nereli? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında?

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında yürütülen dava ve Twitter paylaşımları sebebiyle konuşuluyor. Peki Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz nereli? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında?

Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

ezgin Baran Korkmaz, SBK Holding'in kurucusudur. Aslen Karslıdır. SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Relief International ve EastWest Institue'de yönetim kurulu üyesidir. Pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren firmasıyla tanınan Sezgin Baran Korkmaz'ın dünya çapında beş binden fazla çalışanı bulunmaktadır.

Merkezi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney ve Güneydoğu Asya, ABD ve Belize'de finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji, lojistik gibi farklı alanlarda yatırımlar yapmakta ve faaliyette bulunmaktadır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Muğla'da şaşkına çeviren olay... Oltasına takıldı
Muğla'da şaşkına çeviren olay... Oltasına takıldı
Yeni yöntem keşfedildi! Covid-19 testi artık...
Yeni yöntem keşfedildi! Covid-19 testi artık...
Vahşi pumayla yüz yüze! Saniye saniye o anları kaydetti
Vahşi pumayla yüz yüze! Saniye saniye o anları kaydetti
'Türk erkeklerinin tacizlerinden bıktım'
'Türk erkeklerinin tacizlerinden bıktım'
SBK Holding, Kıraça'nın hissedarı oluyor iddiası
SBK Holding, Kıraça'nın hissedarı oluyor iddiası
Halsey paylaştı... Rocky'nin ünü dünyaya yayıldı
Halsey paylaştı... Rocky'nin ünü dünyaya yayıldı
Halikarnas Balıkçısı 47. ölüm yıl dönümü...
Halikarnas Balıkçısı 47. ölüm yıl dönümü...
Büyükçekmece'de cep telefonuyla görüntülendi...
Büyükçekmece'de cep telefonuyla görüntülendi...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X