Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Sezgi Sena Akay ile Emir Hasoğlu boşandı

Sezgi Sena Akay ile Emir Hasoğlu, 3 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Konuyla alakalı ünlü model, "Anlaşmazlıklar yaşıyorduk" derken, iş insanı ise, "Hiçbir bağımız kalmadı" dedi

16.03.2022 - 08:42 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 2019 yılında nikah masasına oturan model Sezgi Sena Akay ile iş insanı Emir Hasoğlu'nun boşandıkları ortaya çıktı. Çiftin oğulları Ali Kerim'in velayetinin annesine verildiği öğrenildi.

  • "HİÇBİR BAĞIMIZ KALMADI"

    Hasoğlu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emir Hasoğlu'nun, "Sezgi Sena Akay ile hiçbir bağım kalmamıştır. Hayatı ile ilgili yorum yapmayacağım. Oğlum Ali Kerim için hukuk yoluna başvuracağım." mesajının ardından gözler ünlü modele çevrildi.

  • "ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDIK"

    Akay da Instagram'dan, "Birbirimizi tanımadan, çok kısa sürede evliliğe taşıdığımız birlikteliğimizi, yaşadığımız anlaşmazlıklar dolayısıyla bitirme kararı aldım. Anlaşmalı olarak boşandık. Boşanma sonrasında her iki taraf için de bir alışma ve kabullenme süreci olduğundan kendisinin henüz bu süreci atlatamadığını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

  • MÜJDEYİ BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU

    Tescilli güzel, 26 yaşında anne olmuştu. Akay, o dönem güzel haberi şu ifadelerle duyurmuştu:

    Yarın benim doğum günüm ve 25 yaşımı bitirirken dünyanın en özel duygularından birini yaşıyorum; annelik... Allah isteyen herkese bu güzel duyguyu nasip etsin. Babanla birlikte seni heyecanla bekliyoruz, elimizden geldiğince seni her şeyden koruyup, seni olduğun gibi kabul edip, çok seveceğiz. Sağlıkla dünyayı gelmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu arada tahminleri alalım. Kız mı, erkek mi?

  • SEZGİ SENA AKAY HAKKINDA

    1994 yılında İstanbul'da doğan Sezgi Sene Akay, 1.82 boyundadır. "Best Model Of Turkey" yarışmasında birinci olan Akay, kariyerine model olarak devam etti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.