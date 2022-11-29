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Sezen Cin Özdemir'den 'Affetmem Asla Seni'

Sezen Cin Özdemir; bestesi Yıldırım Gürses'e, sözleri Mustafa Sevilen'e ait olan 'Affetmem Asla Seni'yi, üç farklı versiyonla yeniden yorumladı

Giriş: 29.11.2022 - 17:00 | Güncelleme: ABONE OL
Sezen Cin Özdemir'den 'Affetmem Asla Seni' - Magazin haberleri
Sezen Cin Özdemir'den 'Affetmem Asla Seni'
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Sezen Cin Özdemir, klasik yorumunun modern eşliklerle harmanlandığı 'Affetmem Asla Seni projesi' ile ilgili duygularını ifade etti.

Özdemir, "İlk çalışmalarımızı tamamladıktan sonra yeni repertuvarımız için Ozan ile hareketli şarkıların üzerinden geçtik. Yıldırım Gürses eserleri ilk adresimizdi. 'Affetmem Asla Seni', birçok formda şekillendirilebilen bir dinamiğe sahipti. Bu sebeple üç ayrı düzenleme yapıldı. Her biri ayrı lezzette oldu. Çalışmamıza baktığımda, aslında tam beni anlatıyor; klasikleşmiş eserleri güncel hale getirmekten çok büyük haz duyuyorum" dedi.

Üç farklı düzenlemelerin vokalleri Ozan Tügen tarafından kaydedilen, projenin kapak tasarımı ve fotoğrafları ise Hale Utangaç imzası taşıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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