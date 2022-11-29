Sezen Cin Özdemir'den 'Affetmem Asla Seni'

Sezen Cin Özdemir, klasik yorumunun modern eşliklerle harmanlandığı 'Affetmem Asla Seni projesi' ile ilgili duygularını ifade etti.

Özdemir, "İlk çalışmalarımızı tamamladıktan sonra yeni repertuvarımız için Ozan ile hareketli şarkıların üzerinden geçtik. Yıldırım Gürses eserleri ilk adresimizdi. 'Affetmem Asla Seni', birçok formda şekillendirilebilen bir dinamiğe sahipti. Bu sebeple üç ayrı düzenleme yapıldı. Her biri ayrı lezzette oldu. Çalışmamıza baktığımda, aslında tam beni anlatıyor; klasikleşmiş eserleri güncel hale getirmekten çok büyük haz duyuyorum" dedi.