Sezen Aksu, temizlik yaparken görüntülendi
Sezen Aksu'nun temizlik yaptığı anlar, Ayten Rasul'un 'Tutuklu' adlı şarkısının klibine yansıdı
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Ayten Rasul, Sezen Aksu'nun 'Tutuklu' adlı şarkısına klip çekerken Sezen Aksu'ya denk geldi.
Ne var ki bu denk geliş; bir hayli sır dışı gerçekleşti.
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Ayten Rasul, 'Tutuklu' şarkısına klibini Boğziçi'nde çekiyordu.
Klibin çekildiği tekne; bir ara Sezen Aksu'nun villasının önünden geçti.
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Sezen Aksu, villasının bahçesinde temizlik yaparken kameraya yansıdı. Ayten Rasul; "Ben, şarkıyı söylerken Sezen Aksu'nun güzelliğine ne demeli. Çok tatlı bir tesadüftü" yorumunda bulundu.
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