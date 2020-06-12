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Belediye ekipleri, sanatçı Sezen Aksu'nun daha öncede kaçak olduğu için mühürlenen villasının havuzundan denize boru döşendiği tespit etti. Daha sonra boru sökülerek tutanak tutuldu.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

VATANDAŞ İHBAR ETTİ

21 Haziran 2019’da ihbar üzerine zabıtamız konutta gerekli tespitleri yapmış, izinsiz olduğu belirlenen inşaat faaliyetine ilişkin tutanak tutulmuştur. Havuzun ruhsatı olmadığı görülmüş ve mühürleme işlemi yapılmıştır. 9 Haziran 2020’de ihbar üzerine belediyemiz yeniden tespit yapmış, mührün sökülerek faaliyete devam edildiği, 50 metre uzunluğunda boru döşendiği görülmüş, kolluk kuvvetlerine bilgi verilmiştir. Ekiplerimiz tarafından 10 Haziran'da yapılan incelemede borunun söküldüğü görülmüştür.