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Sezen Aksu Hatay'da - Magazin haberleri

Sezen Aksu Hatay'da

Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'si Sezen Aksu, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Hatay'a gitti. Depremzedeler ve yardım ekipleriyle sohbet eden sanatçı, bölge halkına moral verdi

Giriş: 11.03.2023 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / DHA

  • Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Tüm Türkiye'nin deprem bölgesi için kenetlendiği dönemde ünlü isimler de afetten etkilenen vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor.

  • Sezen Aksu da Hatay'a gitti. Depremzedeler ve yardım ekipleriyle sohbet eden sanatçı, onlara destek oldu.

  • Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi’ndeki yardım ekipleriyle görüşen Aksu, çadır kentleri de gezerek depremzedelerle sohbet etti.

  • DHA'nın ahberine göre; Sezen Aksu, 2013 yılında 'Gezi Parkı Eylemleri' sırasında Eskişehir'de öldürülen Ali İsmail Korkmaz´ın (19) ailesinin Antakya'daki evini de ziyaret etti.

  • Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz ile sohbet eden Aksu, yeğeni 10 yaşındaki Ali Yusuf'a kulağındaki küpeyi ve tabletini hediye etti.

  • "ÇOK SAMİMİ VE İÇTEN BİR ZİYARETTİ"

    Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, ziyaretin ardından ilk olarak depremde yaşadıkları korkuyu anlattı. Deprem gecesini unutamadıklarını söyleyen Korkmaz, o an sağ çıkacaklarına inanmadığını, fakat kurtulduklarını söyledi. Depremde eltisinin oğlu ve hamile eşini kaybettiklerini dile getiren Korkmaz, hayatı boyunca böyle büyük bir felakete şahit olmadığını belirtti. Birçok kişinin bu zorlu günlerde evini ziyaret ettiğini kaydeden Korkmaz, "Dün de Sezen Aksu geldi. 2 saat boyunca oturduk. Çok güzel bir sohbet ettik. Torunlarıma şarkı söyledi. Kulağındaki küpeyi torunuma verdi. Torunum, 'Sezen Abla kulağımdaki küpe evimizde kaldı. Bulamadım' deyince hemen verdi küpesini. Tabletini de hediye etti. Çok samimi, çok içtendi. Ağladık, tebessüm ettik. 10 gündür buradaymış ama kimseye haber vermemiş. Söz verdi, yemeğe gelecek ve burada kalacak" dedi.

  • ‘KÜPEYİ HİÇ ÇIKARMAYACAĞIM’

    Sezen Aksu’nun hediye ettiği küpeyi sağ kulağında taşıyan Ali İsmail Korkmaz’ın yeğeni Ali Yusuf Korkmaz ise “Sezen Aksu, buraya geldi. Bizimle çocuk olup, sohbet edip, çok iyi davrandı. Tabletini ve küpesini bana verdi. Böyle sanatçıların bu dönemde çok büyük bir etkisi var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu küpeyi hiç çıkarmayacağım" diye konuştu.

    Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi avukat Gürkan Korkmaz ise çok sayıda değerli ismin evlerini ziyaret ettiğini belirterek, “Sezen Aksu, Mert Fırat, Elvan Odabaşı, Tuğba Özay gibi birçok isim ziyaret etti. Dün de Sezen Aksu geldi" ifadelerini kullandı.

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