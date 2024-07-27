Sezen Aksu dolandırıldı

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Sezen Aksu'yu Beyoğlu Belediye Başkanlığı adına arayan bir kişi, kimsesiz çocuklar için bağış topladıklarını söyledi.

Ünlü müzisyen, bu kişiyle 420 bin TL için anlaştı ve ilk etapta hesaba 220 bin TL gönderdi.

Ardından Sezen Aksu'nun asistanı, şüphelenip Beyoğlu Belediyesi ile irtibata geçti. Belediyeden böyle bir kampanyanın söz konusu olmadığını öğrendi. Dolandırıldığını anlayan Sezen Aksu, şikâyetçi oldu. Şarkıcının asistanı da tanık olarak ifade verdi.