Sezen Aksu'dan, Ayşe Barım ve Murat Çalık çağrısı

Sezen Aksu, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Ayşe Barım ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü'nün eski belediye başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili açıklamada bulundu.

REKLAM advertisement1

Sezen Aksu'nun resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada; "Ayşe Barım, Murat Çalık ve diğer ağır hasta tutuklu ve hükümlüler hakkında… Kısa cümleler kuracağım. Ayşe Barım ve Murat Çalık hayati tehlike altındadır. Vakit geçirmeksizin tutukluluklarına son verilerek tedavi imkânı sağlanmalıdır. Devlet görevlilerinin meşruiyetinin yegâne temeli, vatandaşına karşı sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmesinde yatar. Ayşe Barım’ın, Murat Çalık’ın ve tüm ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlığı ve hayatı sizin yükümlülüğünüzdür. Hatırlamanız ve aklınızdan çıkarmamanız ümidiyle…" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Ayşe Barım, 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz günlerde, Barım hakkında tutukluluk incelemesi yaptı. İnceleme sonrasında Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Beylikdüzü'nün eski belediye başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan açıklama yapıldı. 21 Temmuz'da yapılan açıklamada Çalık'ın dosyasında lenf kanseri (lenfoma) teşhisine ilişkin herhangi bir bulgunun yer almadığı belirtilerek, İzmir'de yapılan kemik iliği biyopsisinin tanı koymak için yetersiz olduğu kaydedildi. TTB: Ani ölüm riski var Haberi Görüntüle Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması Haberi Görüntüle