“Sezaryenle doğanlarda kan kanseri riski daha fazla”

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Coşkun, sezaryenin tıbbi gereklilik halinde oldukça faydalı bir doğum şekli olduğunu belirterek, tıbbi zorunluluk olmadığı durumlarda sezaryen yerine normal doğumun tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.
"SEZARYENLE DOĞANLARDA RİSK DAHA FAZLA"
“Ülkemizde tüm uyarılar ve önlemlere rağmen maalesef sezaryen oranları hala yüksek seviyelerde seyrediyor” diyen Prof. Dr. Coşkun, sezaryenle doğan çocuklarda riskin daha fazla olduğunu not düşerek şunları aktardı: “Geçtiğimiz ay Hematological Oncology dergisinde sezaryen ile doğan çocuklarda kan kanseri riskinin daha fazla olduğuna dair büyük bir metaanaliz yayınlandı. Yingzhu Yang ve arkadaşları tarafından yayınlanan bu çalışmada, 16 önemli çalışma birlikte analiz edildi ve normal doğum ile doğan çocuklara kıyasla sezaryen ile doğanlarda çocukluk çağı lösemileri yüzde 8 daha fazla bulundu. Elektif dediğimiz planlı sezaryenler de bu risk artışı yüzde 39’a kadar yükselirken acil endikasyon ile yapılan sezaryenlerde bir risk artışına rastlanılmadı.”
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE GELİŞİM BOZUKLUĞUNA DA YOL AÇIYOR OLABİLİR
Prof. Dr. Coşkun, sezaryendoğumlardaki riskin nedenine ilişkin şu ifadelere yer verdi:
“Normal vajinal doğumun en önemli faydalarından birisi çocukların doğar iken, vajinal geçiş esnasında faydalı bakterileri alması. Bu bakteriler sayesinde immün sistemin çok daha güçlü olduğu kabul ediliyor. Bu risk artışı belki bu durumla ilişkili olabilir. Ayrıca sezaryen ile doğanlarda dikkat eksikliği ve bazı gelişim bozukluklarının da daha sık olduğunu bildiren çalışmalar bulunmakta. Gerek doktorlarımız gerekse halkımızın tıbbi zorunluluk olmadıkça normal doğumu tercih etmeleri önemli. Bu konuda halka yönelik bilgilendirme çalışmaları fayda sağlayacaktır.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!