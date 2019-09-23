T\u00fcrk Jinekoloji ve Obstetrik Derne\u011fi (TJOD) Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Ate\u015f Karateke, Sezaryen ile yap\u0131lan do\u011fum bir sonraki gebelikleri riske atmaktad\u0131r dedi. Karateke, gebelik d\u00f6neminin sa\u011fl\u0131kl\u0131 tamamlanmas\u0131n\u0131n hem anne hem de bebek a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funu s\u00f6yledi. Gebelikte kanaman\u0131n ciddi sa\u011fl\u0131k sorunu oldu\u011funa dikkati \u00e7eken Karateke, anne adaylar\u0131n\u0131n gebeyken ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 kanamalar\u0131n ba\u015fl\u0131ca sebebinin plasentan\u0131n \u00f6nde yerle\u015fmesi ya da rahime yap\u0131\u015f\u0131k halde bulunmas\u0131 oldu\u011funu aktard\u0131. Karateke, \u00f6zellikle plasentan\u0131n ayr\u0131lmayacak \u015fekilde rahme yap\u0131\u015f\u0131k olmas\u0131n\u0131n ciddi \u00f6l\u00fcmlere sebep oldu\u011funa dikkati \u00e7ekerek, \u015f\u00f6yle devam etti:\u00a0 Bunun nedenlerine bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman \u00fclkemizde sezaryen do\u011fumlarda \u00f6zellikle son 15 y\u0131lda gittik\u00e7e artan bir oran var. T\u00fcm T\u00fcrkiye de bu oran y\u00fczde 53-54 lere var\u0131yor. Sezaryen ile yap\u0131lan do\u011fum bir sonraki gebelikleri riske atmaktad\u0131r. \u00dclkemizde \u00e7ok fazla gebeli\u011fi sezaryen ile sonland\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131z zaman ikinci ve \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc do\u011fumlarda plasenta rahme yap\u0131\u015f\u0131k olmakta. T\u00fcrkiye ve d\u00fcnya geneline bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman do\u011fum sonras\u0131 ya da gebelik esnas\u0131nda kanamadan \u00f6l\u00fcmlerin \u00f6nemli sebeplerinden biri, yap\u0131\u015f\u0131k plasenta olarak kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kmaktad\u0131r. Yap\u0131\u015f\u0131k plasentaya zaman\u0131nda m\u00fcdahale ederek risk olu\u015fturmadan d\u00fczg\u00fcn \u015fekilde ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n bir\u00e7ok ilde ba\u015far\u0131l\u0131 \u015fekilde yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Karateke, Bu noktada Ordu ve di\u011fer bir\u00e7ok illerimizdeki kad\u0131nlar olduk\u00e7a \u015fansl\u0131. Yap\u0131\u015f\u0131k plasentan\u0131n alt\u0131ndan kalkacak hekim grubu, buna m\u00fcdahale edecek ila\u00e7 altyap\u0131s\u0131 ve kan depolar\u0131 var diye konu\u015ftu. DEVLET\u0130M\u0130Z ARTIK HEL\u0130KOPTER VE U\u00c7AKLARIYLA HASTA NAK\u0130L EDEB\u0130L\u0130YOR Prof. Dr. Ate\u015f Karateke, T\u00fcrkiye de son y\u0131llara bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131 zaman anne \u00f6l\u00fcmleri a\u00e7\u0131s\u0131ndan olduk\u00e7a iyi noktaya gelindi\u011fine i\u015faret ederek, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\u00a0 T\u00fcrkiye de anne \u00f6l\u00fcmleri azal\u0131yorsa buna katk\u0131 veren kad\u0131n do\u011fum uzmanlar\u0131d\u0131r. Bunun yan\u0131 s\u0131ra hastanelerimizin t\u00fcm \u00fclkede yayg\u0131n olmas\u0131 ve bu hastanelere hekimlerin ula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131, kan ula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 veya hasta nakillerinin kolayla\u015fmas\u0131. Devletimiz art\u0131k helikopter ve u\u00e7aklar\u0131yla hasta nakil edebiliyor. T\u00fcm bunlar anne \u00f6l\u00fcmlerinin azalt\u0131lmas\u0131nda bir parametredir. Bu noktada hizmeti veren hekimlerin ald\u0131\u011f\u0131 e\u011fitimlerin \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funu belirten Karateke, bunun yan\u0131nda ebe ve di\u011fer sa\u011fl\u0131k personelinin e\u011fitimlerinin iyi olmas\u0131n\u0131n da anne \u00f6l\u00fcmlerinin azalmas\u0131nda \u00f6nemli rol oynad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131. Karateke, hekim ve di\u011fer sa\u011fl\u0131k personelinin e\u011fitimlerini en iyi noktaya getirmek i\u00e7in ellerinden geleni yapmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti. Premat\u00fcre do\u011fumlar\u0131n bir\u00e7ok sebebi bulundu\u011funu da kaydeden Karateke, premat\u00fcre bebekleri sa\u011fl\u0131kl\u0131 do\u011furtmak ve bunlar\u0131n yenido\u011fan bak\u0131m \u00fcnitelerinde destek tedavisiyle problemsiz ya\u015famalar\u0131n\u0131 devam ettirmesini sa\u011flaman\u0131n tek ama\u00e7lar\u0131 oldu\u011funu belirtti. Karateke, T\u00fcrkiye nin her noktas\u0131nda yenido\u011fan bak\u0131m \u00fcnitelerinin hem say\u0131s\u0131 hem de kalitesinin artt\u0131\u011f\u0131na da dikkati \u00e7ekti.