Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Sezai Temelli'den komisyon çalışmalarına eleştiri | Son dakika haberleri

        Sezai Temelli'den komisyon çalışmalarına eleştiri

        DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları hakkında, "Heyetlerin dinlenmesi, toplumun komisyona katılımı önemli. Hatta komisyonun da çeşitli kesimlere ulaşıp önerileri alması gerekir. Ancak komisyonun esas işi bu değildir. Bu, alt komisyon eliyle veya farklı bir komisyon kurularak yapılabilirdi" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 14:31 Güncelleme: 25.08.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sezai Temelli'den komisyon eleştirisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin "Bu hafta içinde heyetimizin Ada'ya gitme olasılığı çok yüksek. Büyük olasılıkla da gidecektir. Ama günü henüz belli değil." dedi.

        Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını anımsatan Temelli, bursların arttırılmasını ve eğitime daha fazla bütçe ayrılmasını istedi.

        TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına işaret eden Temelli, "Heyetlerin dinlenmesi, toplumun komisyona katılımı önemli. Hatta komisyonun da çeşitli kesimlere ulaşıp önerileri alması gerekir. Ancak komisyonun esas işi bu değildir. Bu, alt komisyon eliyle veya farklı bir komisyon kurularak yapılabilirdi. Komisyonun esas yapması gereken iş, ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemeleri bir an önce hayata geçirecek taslakları hazırlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Temelli, "komisyonda Kürtçe konuşulabilmesine" yönelik taleplerinin karşılanmasını da talep etti.

        Gazze'de, İsrail'in saldırıları nedeniyle soykırım ve katliamın devam ettiğini vurgulayan Temelli, "Gazze'de kıtlık sorunu var. İnsani ve siyasi çözümün bir an önce üretilmesi gerekir. Bu konuda bütün ülkelere, Birleşmiş Milletlere ve ülkemize sorumluluk düşüyor. İnsani koridorun açılması için üzerimize düşeni mutlaka yapmalıyız." dedi.

        Türkiye'de ciddi bir gelir ve servet dağılımı adaletsizliği olduğunu ileri süren Temelli, "Türkiye'de yoksulluk sınırı 90 bin liraya, açlık sınırı 30 bin liraya ulaşmış durumda. Asgari ücret 22 bin, en düşük emekli maaşı 16 bin lira." ifadelerini kullandı.

        Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine yönelik Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü anımsatan Temelli, "Hakem heyetinin değişmesi gerekir." görüşünü savundu.

        Temelli, bir gazetecinin DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin sorusunu ise şöyle yanıtladı:

        "Bu hafta içinde heyetimizin Ada'ya gitme olasılığı çok yüksek. Büyük olasılıkla da gidecektir. Ama günü henüz belli değil. Yaklaşık bir aydır heyetimiz Ada'ya gidemedi. Bu bir ay içindeki bütün gelişmeleri kendilerine aktaracaklardır, kendilerinin de değerlendirmeleri alıp döneceklerdir. Beklentimiz bu yönde."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        Avrupa'da türk haftası!
        Avrupa'da türk haftası!
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        Habertürk Anasayfa