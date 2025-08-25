Sezai Temelli'den komisyon çalışmalarına eleştiri

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin "Bu hafta içinde heyetimizin Ada'ya gitme olasılığı çok yüksek. Büyük olasılıkla da gidecektir. Ama günü henüz belli değil." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını anımsatan Temelli, bursların arttırılmasını ve eğitime daha fazla bütçe ayrılmasını istedi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına işaret eden Temelli, "Heyetlerin dinlenmesi, toplumun komisyona katılımı önemli. Hatta komisyonun da çeşitli kesimlere ulaşıp önerileri alması gerekir. Ancak komisyonun esas işi bu değildir. Bu, alt komisyon eliyle veya farklı bir komisyon kurularak yapılabilirdi. Komisyonun esas yapması gereken iş, ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemeleri bir an önce hayata geçirecek taslakları hazırlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Temelli, "komisyonda Kürtçe konuşulabilmesine" yönelik taleplerinin karşılanmasını da talep etti.

Gazze'de, İsrail'in saldırıları nedeniyle soykırım ve katliamın devam ettiğini vurgulayan Temelli, "Gazze'de kıtlık sorunu var. İnsani ve siyasi çözümün bir an önce üretilmesi gerekir. Bu konuda bütün ülkelere, Birleşmiş Milletlere ve ülkemize sorumluluk düşüyor. İnsani koridorun açılması için üzerimize düşeni mutlaka yapmalıyız." dedi. Türkiye'de ciddi bir gelir ve servet dağılımı adaletsizliği olduğunu ileri süren Temelli, "Türkiye'de yoksulluk sınırı 90 bin liraya, açlık sınırı 30 bin liraya ulaşmış durumda. Asgari ücret 22 bin, en düşük emekli maaşı 16 bin lira." ifadelerini kullandı. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine yönelik Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü anımsatan Temelli, "Hakem heyetinin değişmesi gerekir." görüşünü savundu. Temelli, bir gazetecinin DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Bu hafta içinde heyetimizin Ada'ya gitme olasılığı çok yüksek. Büyük olasılıkla da gidecektir. Ama günü henüz belli değil. Yaklaşık bir aydır heyetimiz Ada'ya gidemedi. Bu bir ay içindeki bütün gelişmeleri kendilerine aktaracaklardır, kendilerinin de değerlendirmeleri alıp döneceklerdir. Beklentimiz bu yönde."