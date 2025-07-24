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        Haberler Gündem Güncel Seyyar satıcı yer kavgasında öldürüldü! | Son dakika haberleri

        Seyyar satıcı yer kavgasında öldürüldü!

        İstanbul Beyoğlu'nda korkunç bir cinayet işlendi. Olayda seyyar satıcı Yunus Ertekin, yer kavgasında dövülerek öldürüldü. Dehşet anı güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan saldırgan tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 10:31 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:31
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        Seyyar satıcı yer kavgasında öldürüldü!
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        Beyoğlu'nda çay ve su satışı yapan seyyar satıcı Yunus Ertekin (50) ile Mustafa Ö. (44) arasında yer nedeniyle kavga çıktı.

        DHA'nın haberine göre kavgada aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Ertekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Mustafa Ö. tutuklandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Çukur Mahallesi’nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede çay ve su satışı yapan Yunus Ertekin ile aynı mahallede sabit yerde satış yapan Mustafa Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Ertekin, Mustafa Ö. tarafından yumruklandı. Aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Ertekin yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ertekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kısa sürede kimliği tespit edilen Mustafa Ö. yakalandı. Tartışmanın Mustafa Ö. ile ölen Yunus Ertekin arasında bölgede sabit ve seyyar çay su satışı yapma nedeniyle çıktığı, tartışmanın büyümesiyle olayın meydana geldiği belirlendi. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Mustafa Ö., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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