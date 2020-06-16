"Seyyar Kütüphane" hastanede, camide, durakta, piknikte kitapla buluşturuyor

Hafik Kaymakamlığı, ilçede kitap okuma kültürünü artırmak için "Seyyar Kütüphane" adlı projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında hastane, minibüs durağı, cami, resmi kurum ve piknik alanına kurulan 5 seyyar kütüphanede vatandaşlar boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendiriyor.Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede herkesin kitap okuması için kitapları okuyucunun ayağına kadar götürdüklerini söyledi.Projeye vatandaşların da kitap desteğinde bulunduğunu belirten Meral, Kaymakamlık tarafından bu kitapları okuyucunun hizmetine sunmak için posta kutusuna benzeyen ahşaptan küçük kitaplıklar yaptıklarını ifade etti.- Sıra beklerken kitap okuyorlarHastane, bir resmi kurum, minibüs durağı, cami bahçesi ve Hafik Gölü piknik alanına seyyar kütüphaneler kurduklarını anlatan Meral, "İlçemizde kitap okuma alışkanlığını bir üst seviyeye çıkarmak için seyyar kütüphane projesine başladık. İlçe merkezinde 5 ayrı yere kurduğumuz seyyar kütüphanelerle kitapları halkımızın ayağına kadar getirmiş olduk." dedi.Projeye ilgiden memnun olduklarını ve sayıyı artırmayı planladıklarını dile getiren Meral, "Gerek vatandaşımızdan gerek memur arkadaşlarımızın evlerinden getirerek hibe ettikleri kitaplarla seyyar kütüphaneleri kurduk. Buradaki amacımız devlet dairesinde işini yaptırmak için bekleyen vatandaşımızın, namaz saatini bekleyen vatandaşımızın bekleme süresindeki zamanı en iyi değerlendirmeleri düşüncesiydi." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!