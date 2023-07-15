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        Seyyanen zam ne zaman yatacak? Seyyanen zam bir ay mı, her ay mı verilecek?

        En düşük memur maaşı, yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı ve 8 bin 77 lira seyyanen zam ile 22 bin 17 liraya yükseltildi. Yaşanan bu gelişme, "Seyyanen zam bir aylık mı, her ay mı verilecek? Seyyanen zam ne zaman yatacak?" Sorularını gündeme getirdi. Söz konusu en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL'ye çıkaran yasa teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. İşte seyyanen zamların ödeneceği tarih...

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 19:18
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        • 1

          En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltilmesinin ardından, seyyanen zamların yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Memur maaşları bilindiği üzer normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılmaktadır. Peki, "Seyyanen zam bir aylık mı, her ay mı verilecek? Seyyanen zam ne zaman yatacak?" İşte konuya ilişkin merak edil en soruların yanıtı...

        • 2

          SEYYANEN ZAM BİR KERELİK Mİ, HER AY YATACAK MI?

          Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 17,55 oldu. Seyyanen zam bir kerelik olmayacak. Her ay düzenli olarak memurların maaşları seyyanen zamlı şekilde yatacak.

        • 3

          MEMUR ZAMMI MECLİS'TE YASALAŞTI

          TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylama sonrasında en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

        • 4

          EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

          En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkaran ve memura 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

        • 5

          Kabul edilen kanunla; en düşük MEMUR aylığı 22 bin TL’ye çıkarılıyor. Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL’lik bir artış öngörülüyor.

        • 6

          ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

          Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.

          Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar.

        • 7

          2023 MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

          Seyyanen zamla memur maaşları ne olacak?
          Birim: TL Mevcut maaş Temmuz maaşı Maaş zammı tutarı
          (*) En düşük memur maaşı 11.848 22.017 10.169
          Hizmetli 15/1 10.464 20.376 9.912
          Memur 12/1 11.230 21.277 10.047
          Memur 9/1 11.258 21.309 10.052
          Teknisyen 9/1 11.773 21.915 10.142
          Öğretmen 8/1 13.017 23.377 10.360
          İmam - Hatip 8/1 12.783 23.102 10.319
          Şef 4/1 12.489 22.757 10.268
          Polis 8/1 17.476 28.619 11.143
          Hemşire 8/1 14.471 25.087 10.616
          Müdür 4/1 16.376 27.325 10.950
          Mühendis 8/1 17.440 28.577 11.137
          İlçe Müdürü 4/1 19.481 30.976 11.495
          Daire Başkanı 33.511 47.468 13.957
          Genel Müdür 45.548 61.618 16.070
          (*) Yıldızlı satır dışındakiler bekâr memur maaşlarıdır. Bazı memurların maaşlarının 22 bin TL'nin altında görünmesinin sebebi aile yardımının dahil olmamasıdır.
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