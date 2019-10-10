Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı. Subaşı ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü DJ Guido'ya kaptırmıştı. Yaz tatilinin neredeyse tamamını sevgilisi Guido ile birlikte Ibiza’da geçiren Şeyma Subaşı, bir dönem ayrılık aşamasına geldiği sevgilisi ile arasını düzelttikten sonra dikkat çekici paylaşımlarına yeniden hız verdi.

Şeyma Subaşı son olarak yaza ve Ibiza’ya bir veda niteliği taşıyan paylaşımda bulunarak; “Sevgili Ibiza bu yaz için teşekkür ederim, sen benim için her zaman iyisin, gelecek yıl görüşürüz” notunu düştü.