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Şeyma Subaşı'ya sevgilisi Mohammed Al Saloussi'den dudak uçuklatan hediye! - Magazin haberleri

'Meedo'dan Şeyma Subaşı'ya dudak uçuklatan hediye!

Önceki gün sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile akşam yemeğine çıkan Şeyma Subaşı, yeni mücevherini gözler önüne serdi. Subaşı, sevgilisinin hediye ettiği konuşulan 160 bin dolarlık (yaklaşık 1 milyon 450 bin TL) lüks marka kolyesi ile pozlarını paylaşarak adından söz ettirdi

26.09.2021 - 10:04 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz temmuz ayında sevgilisi Mohammed Alsaloussi (36) ile barıştığını duyuran Şeyma Subaşı (31), paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Önceki gün Miami'deki bir restoranda sevgilisiyle birlikte akşam yemeği yiyen Subaşı, yeni fotoğraflarını yayınladı. Lüks harcamalarıyla zaman zaman sosyal medyanın gündemine oturan Şeyma Subaşı'nın mücevherinin fiyatı ise dudak uçuklattı. 

  • 'MEEDO'DAN ŞEYMA'YA DUDAK UÇUKLATAN HEDİYE

    Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Subaşı'nın yeni kolyesinin 160 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 450 bin TL) olduğu öğrenildi. Şeyma Subaşı'nın lüks marka mücevheri sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Ayrıca ünlü ismin kolyesinin sevgilisinin hediyesi olduğu konuşuluyor.

  • "YÜZÜĞÜN FİYATINI DOLAR OLARAK YAZSAYDINIZ BELKİ..."

    Haziran ayında Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Subaşı, yüzüğünü "Bir elmas gibi hissediyorum." ifadelerini kullanarak sergilemişti.

    Şeyma Subaşı'nın tektaşının 801 bin 540 TL olduğu öne sürülmüştü. Çıkan haberlerin ardından Subaşı, konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

    "Biliyorum, cevap vermemem lazım arkadaşlar ama her şeyi bildiğini sanan basın bu açıklamayı hak ediyor. Hem de bu açıklamayı çok iyi hissederek yapacağım. Eğer yüzük fiyatını dolar olarak yazsaydınız bir tık yaklaşabilirdiniz." diye konuşmuştu.

  • "DOĞRU RAKAMI BULMAYA ÇALIŞIN"

    Yüzüğünün Amerikalı bir mücevher firmasından satın alındığını belirten Subaşı, tektaşının iddia edildiği gibi 800 bin TL olmadığını söylemişti.

    Şeyma Subaşı, "Haydi, şimdi doğru rakamı bulup, yazmaya çalışın. Ah pardon, ne kadar temiz olduğuna ve kaç karat olduğundan da lütfen emin olun! Hani siz daha iyi bilirsiniz sonuçta benim hakkımda her şeyi... Haydi bakalım, yeni rakam bekliyorum." demişti.

    Şeyma Subaşı, ayrıca, "Hayatımın zirvesini yaşıyorum, her anlamda..." ifadelerini kullanmıştı.

  • ÜZERİNDE 162 BİN TL TAŞIDI

    Instagram'da 3,2 milyon takipçisi bulunan Subaşı, daha önce de bu kombini ile adından söz ettirmişti. Objektif karşısına geçen Subaşı'nın saatinin 144 bin TL, askılı elbisesinin 11 bin TL ve topuklu ayakkabısının ise 7 bin TL olduğu öğrenilmişti.

    Şeyma Subaşı'nın toplam 162 bin TL'lik kombini çok konuşulmuştu.

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