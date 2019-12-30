"ACUN'A ÇOK AŞIKTIM, ÖLÜYORDUM ONUN İÇİN"



Eski evliliğinden de bahseden Şeyma Subaşı, "Çok yorulmuştuk, 18 yaşımdan beri yaşadığımız olaylardan... Acun'la birbirimize karşı toleransımız kalmadı. Ben para için evliliğe devam edecek bir karakter değilim. O beni istemedi, ben de onu istemedim. İkimiz de birbirimize gelmeye çalıştık ama olmadı. Ben çok aşıktım, ölüyordum onun için" şeklinde konuşmuştu.