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Şeyma Subaşı'ya büyük tepki! - Magazin haberleri

Şeyma Subaşı'ya büyük tepki!

Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Ibiza'dan Bodrum’a giderken uçakta sarmaş dolaş bir fotoğrafını yayınlandı. Ardından Bodrum'da yangın yaşandığı sırada başka bir karesini de paylaşan Subaşı'ya büyük tepki yağdı. Eski manken Deniz Akkaya da Subaşı'nın fotoğraflarına kayıtsız kalamadı

01.08.2021 - 12:03 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığını duyuran Şeyma Subaşı, 3 aydır süren Ibiza tatilinin ardından Türkiye'ye döndü.

  • Subaşı son olarak yangınların bulunduğu Bodrum'a bir grup arkadaşı ve sevgilisiyle tatil için uçtu. Subaşı, Bodrum'a giderken sevgilisinin kucağında poz verdi.

  • Subaşı, ardından da yangınlarla boğuşan Bodrum'da tekne üzerinden bu fotoğrafını yayınladı. Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar sürerken Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımları sosyal medyada tepki topladı.

  • "SENİN İÇİN ÜZÜLMÜYORUM"

    Tepki gösterenlerden biri de Deniz Akkaya oldu.

    Deniz Akkaya, Subaşı'nın fotoğraflarına çok sinirlendi ve "Senin için artık üzülmüyorum. Tek üzüldüğüm anne olduğun için senden hayatı öğrenen günahsız kızın" ifadelerini kullandı.

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