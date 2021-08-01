Şeyma Subaşı'ya büyük tepki!

"SENİN İÇİN ÜZÜLMÜYORUM"



Tepki gösterenlerden biri de Deniz Akkaya oldu.



Deniz Akkaya, Subaşı'nın fotoğraflarına çok sinirlendi ve "Senin için artık üzülmüyorum. Tek üzüldüğüm anne olduğun için senden hayatı öğrenen günahsız kızın" ifadelerini kullandı.