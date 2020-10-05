Şeyma Subaşı'ya büyük tepki!

Şahin'in tepki toplayan sözleri sonrası Twitter'da şu yorumlar yapılmıştı:



* Cehalet artık her yerde.



* Sizin gibiler parti yapsın, düğün yapsın diye sağlık çalışanları perişan oluyor. O zaman hastanelere gitmeyin.



* Allah akıl fikir versin, hastalığın ciddiyetini fark edemeyen insanlara...



* Hastalık ciddi olabilir de, olmayabilir de ama her insan sorumlu olmak zorunda.