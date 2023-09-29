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        Haberler Magazin Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi tek celsede boşandı! Adliyeden fotoğraf geldi!

        Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi tek celsede boşandı! Adliyeden fotoğraf geldi!

        Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile görkemli bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı bugün Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada tek celsede boşandı. Subaşı'nın avukatı adliyeden çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 16:34 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:34
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          Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin 5 aylık evliliği sonlandı. Subaşı Instagram hesabından soyadını silerken, Meedo'dan da takipten çıkma hamlesi gelmişti.

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          Şeyma Subaşı 3 gün 3 gece süren düğünle evlendiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den şiddet gördüğü iddialarıyla gündemdeydi. Çift bugün Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı.

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          Şeyma Subaşı boşanma davasının sonlanmasının ardından, sosyal medya hesabından Paris'e gittiğine dair bir görüntüsünü yayınladı.

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          Şeyma Subaşı'nın avukatı sosyal medya üzerinden "İyi günde kötü günde" notuyla Beykoz Adliyesi'nden gönderi yayınladı.

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          İşte adliyeden çekilen fotoğraf...

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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