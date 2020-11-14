Subaşı, "En azından böyle zamanlarda enerjimizi daha faydalı şeylere çevirebilecekken birbirimizi yargılamak için çabalamasak keşke. Herkesin hayatını ve en önemlisi duygularını nasıl ve ne şekilde yaşadığının tartışılmaması gerektiğine inanıyorum. Kişisel hesabımda yaptığım paylaşımlardan hareketle duygularımın ölçülmeye kalkılması kadar üzücü bir şey varsa o da insanların acısından şahsıma atıfta bulunarak nemalanmaya çalışılması. Ben depremde yara alan insanların acısına biraz olsun ortak ihtiyaçlarına ise destek olmak için elimden geleni yapmaya devam ediyorum. Fakat bunu her fırsatta bağırarak değil olması gerektiği gibi sessizce yapıyorum." demişti.