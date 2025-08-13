Habertürk
        Haberler Magazin Şeyma Subaşı sözünü tuttu - Magazin haberleri

        Şeyma Subaşı sözünü tuttu

        Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile birlikte üç yıl önce Afrika ülkesi Malavi'de ziyaret ettiği çocukları tekrar görmeye gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 12:21 Güncelleme: 13.08.2025 - 12:52
        Sözünü tuttu
        2022'nin Haziran ayında kızı Melisa Ilıcalı ile Afrika'nın güneş batısında bulunan Malavi'ye giden Şeyma Subaşı, geçmişte burada tanıştığı çocukları yine ziyaret etti.

        Şeyma Subaşı, yeni ziyaretinde çekilen fotoğrafları şu mesajla paylaştı: Onlara geri döneceğimize dair söz vermiştik. Melisa büyüdü, onlar da büyüdü ve işte dünyanın en büyülü yeri olan Malavi'ye geri döndük.

        Sosyal medyayı anlamlı, bir şeyler yapmaya değer gören insanlar sayesinde bunların hepsi mümkün kılınıyor. Bunun için minnettarım.

        Bugün kızıma onunla gurur duyduğumu söyledim ama benim gurur duymamın anlamı yok. Çünkü önemli olan Allah'ın gurur duyacak olması. Dışarıdan bir gözle, bazılarınız onları yoksul görebilir ama belki onlar en şanslı ruhlara sahipler.

        Her can yaradandan, Allah'tan, kendi yolu ile geliyor ve belki de onlarınki bu saflıkla yaşamaktır. Verenin biz olduğumuzu sanıyoruz ama belki de gerçekten zengin olanlar onlardır. Bazı duyguları paylaşmak çok özeldir, ama şunu biliyorum; Burada olmak, görmek, hissetmek. Beni dünyanın en şanslılarından biri yapıyor ve bu sonsuza kadar taşıyacağım bir hediye.

        #şeyma subaşı

        Habertürk Anasayfa