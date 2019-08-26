Tek başına AVM'ye gelen Subaşı, ilk olarak bir restoranda yakın dostları ile bir araya geldi. Yoğun ve yorucu bir haftayı geride bıraktığın söyleyen Subaşı, bu yoğunluk arasında bugün kendisine sinema molası verdiğini söyledi.

'Bir Zamanlar Hollywood' filmine giden Şeyma Subaşı, filmi oldukça beğendiğini de sözlerine ekledi.