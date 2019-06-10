Sosyal medya paylaşımları ile fenomene dönüşen Şeyma Subaşı yapılan kötü yorumlara da değindi. "Bazıları sadece kötü yorum yapmak için takip ediyor" diyen Subaşı, eskiden tüm yorumları takip ettiğini ama artık ‘kötü sözlere’ pek de takılmadığını söyledi.