"ACUN'A ÇOK AŞIKTIM, ÖLÜYORDUM ONUN İÇİN"



Çok yorulmuştuk, 18 yaşımdan beri yaşadığımız olaylardan... Acun'la birbirimize karşı toleransımız kalmadı. Ben para için evliliğe devam edecek bir karakter değilim. O beni istemedi, ben de onu istemedim. İkimiz de birbirimize gelmeye çalıştık ama olmadı. Ben çok aşıktım, ölüyordum onun için.